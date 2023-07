Guasto all'acquedotto, rubinetti a secco nel Sassarese

Da questo pomeriggio e sino a domattina diversi comuni del Sassarese resteranno con i rubinetti a secco a causa di un guasto all'acquedotto Coghinas 2. Il guasto è stato riscontrato in mattinata da Enas, che ha subito avviato gli interventi di riparazione, indicando le 8 di domani come termine per i lavori.

Nel frattempo Abbanoa ha sospeso l'erogazione dell'acqua in diverse zone: a Sassari interruzione dal primo pomeriggio di oggi fino alle 7 di domani nei quartieri Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari; interruzione dalle 19 di oggi alle 7 di domani nei rioni Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi. A Castelsardo erogazione sospesa già dalla notte scorsa fino alle 8 di domattina. A Porto Torres chiusura dalle 18 di oggi alle 7 di domani. A Tergu niente acqua nelle condotte dalle 19.30 di oggi fino alle 8 di domattina.

