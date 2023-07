Colera in Sardegna, niente casi di contagio tra i parenti

Nessun contagio per il momento tra i familiari dell'uomo di 71 anni di Arbus, nel sud Sardegna, colpito dal colera e ancora isolato nel reparto infettivo del Santissima Trinità di Cagliari. Sono i risultati delle prime indagini sulle persone che frequentano abitualmente il paziente.

Il bollettino della direzione sanitaria della Asl 8, guidata da Roberto Massazza, dice che le condizioni di salute dell'anziano sono stabili: si procede con analisi e campionamenti. Ma soprattutto si aspettano per giovedì da Roma, dall'Istituto superiore di sanità, i risultati degli approfondimenti legato alla tipizzazione del batterio. Da lì si potrà risalire alle possibile cause del caso di colera. Per il momento le ipotesi sono sostanzialmente due: ingestione di acqua non potabile con presenze di reflui non purificati. Oppure consumo di frutti di mare crudi: i microrganismi che provocano il colera tendono a concentrarsi lì.



