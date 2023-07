'Ciogguida 2023', guida ai ristoranti per golosi di lumache

Le lumache, o 'ciogghe', sono una pietanza tipica della cucina sassarese. Per celebrare questa tradizione gastronomica e condurre turisti e golosi alla scoperta di questo piatto tradizionale è stata presentata oggi, nella sede della Confcommercio, la "Ciogguida 2023 - Guida ai ristoranti con degustazione di lumache". Stampata in 50mila copie e distribuita nei punti strategici a massima affluenza e passaggio del nord Sardegna, è stata realizzata dall'associazione Abbì in vista dell'evento "La Ciogghitta d'oro", una vera e propria gara per mangiatori di lumachine diventata un cult a Sassari, in programma il 27 luglio.

La Ciogguida riunisce 23 ristoratori che tra il 15 luglio e il 14 agosto inseriranno in carta almeno un piatto a base di lumache; attraverso un QR Code saranno poi i clienti a votare e decretare la migliore pietanza a base di lumachine, lumache, lumaconi e 'monzette' fra le tante proposte.

L'iniziativa fa parte di "CioggEat", una serie di appuntamenti convegnistici paralleli alla gara fra ristoratori e fra divoratori di lumache. "In questi incontri - spiega il presidente dell'associazione Abbì, Lillo Carboni - si parla di cibo povero e provenienza delle materie prime. Dal cibo povero probabilmente nascono le migliori ricette, perché esaltano estro arte e sapere degli chef. La storia della lumaca come piatto della tradizione si perde in aneddoti sparsi per le strade della città e ordinanze comunali, un tuffo nel passato che alimenta la componente identitaria e il senso di appartenenza".

"La Ciogguida - sottolinea il presidente di Confcommercio Piergiuseppe Canu - è un primo importante tentativo di fare una azione di marketing incentrata sull'identità sassarese.

Iniziativa che merita di essere supportata con il nostro patrocinio ma anche attraverso una comunicazione rivolta alle attività operanti nel comparto dell'ospitalità dell'intera provincia. Per questo manderemo il materiale in giro per alberghi, b&b e associati, e verso chiunque la nostra struttura possa raggiungere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA