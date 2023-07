Calcio: ds Cagliari, 'Jankto? siamo un club inclusivo'

(ANSA) - CAGLIARI, 11 LUG - "Il ritorno di Jankto? Lo conosciamo bene dal punto di vista tecnico, per due anni con ottimi risultati alla Sampdoria. Certo viene da due stagioni non altrettanto valide, ma il Cagliari può essere una buona base per il rilancio". Lo ha detto il direttore sportivo del club sardo, Nereo Bonato, questo pomeriggio in una conferenza stampa nel centro sportivo di Assemini.

"Jankto oggi ha fatto le visite mediche, sarà presto con noi.

Il resto? Credo che il Cagliari calcio sia una società inclusiva e lo ha dimostrato nel tempo".

"Le parole di Abodi? Noi lo conosciamo bene, c'è una grande amicizia, è uomo di grandissimi valori", ha concluso Bonato incalzato dai cronisti sul caso scatenato dalle parole del ministro per lo sport e per i giovani. (ANSA).