Jankto al Cagliari, visite mediche a Roma

Ormai manca solo l’ufficialità ma Jakub Jankto è un giocatore del Cagliari. Ha superato le visite mediche a Roma e stasera arriverà all’aeroporto di Elmas. Poi ci sarà la firma del contratto. A quel punto il giocatore si unirà ai suoi nuovi compagni per i test atletici al centro sportivo di Assemini. Il diesse Bonato lo ha ufficiosamente presentato nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio: “Ho avuto la fortuna di averlo a Udine un anno e credo che a livello tattico ci possa dare un grosso contributo per la sua duttilità. Il mister conosce Jankto e sa cosa vuole da lui. Gli ultimi suoi due anni non sono stati ottimali ma la capacità di una società come il Cagliari - ha chiarito - è quella anche di prendere dei giocatori per rilanciarli”.

"SIAMO UN CLUB INCLUSIVO" - "Il ritorno di Jankto? Lo conosciamo bene dal punto di vista tecnico, per due anni con ottimi risultati alla Sampdoria. Certo viene da due stagioni non altrettanto valide, ma il Cagliari può essere una buona base per il rilancio". Lo ha detto il direttore sportivo del club sardo, Nereo Bonato, questo pomeriggio in una conferenza stampa nel centro sportivo di Assemini. "Jankto oggi ha fatto le visite mediche, sarà presto con noi. Il resto? Credo che il Cagliari calcio sia una società inclusiva e lo ha dimostrato nel tempo". "Le parole di Abodi? Noi lo conosciamo bene, c'è una grande amicizia, è uomo di grandissimi valori", ha concluso Bonato incalzato dai cronisti sul caso scatenato dalle parole del ministro per lo sport e per i giovani.

LE ULTIME DAL MERCATO - "Una promozione bella da vivere, ora inizia una nuova storia: complicata difficile, ma la serie A è un altro livello". Sono le parole del direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato, le prime del club della nuova stagione. Nessuna anticipazione di mercato a parte tre giocatori: "Jankto sta arrivando, per Oristanio e Scuffet ci siamo. Ma in ogni caso sin quando non vedo le firme, meglio non dire nulla". Bonato per il mercato ha parlato anche di possibili scelte dolorose: "Sappiamo che ci saranno scelte che faranno male sotto l'aspetto affettivo - ha detto - certe scelte comportano dispiacere soprattutto dopo che si è creato questo bel gruppo, ma noi dobbiamo essere professionali, agire secondo coscienza. Nandez? Conosciamo il suo attaccamento, ma bisogna sempre anche pensare al principio della sostenibilità economica". "Pereiro? Non rientra nel progetto tecnico, cercheremo una soluzione".

Il mercato? "L'idea di base è la sostenibilità economica unità ai valori tecnici e motivazionali. Siamo in uno scenario generale di difficoltà finanziaria. E noi siamo alle prese con due rifondazioni, quella per costruire la squadra per la B. E ora quella per la A. Ci devono essere scelte ponderate, capaci di incidere anche per i prossimi due anni. Sbaglieremo, ma dovremo cercare di sbagliare il meno possibile". La squadra sarà rinforzata, assicura Bonato. "Seguiamo le indicazioni del mister. Cerchiamo giovani con motivazione, ma anche esperienza. Cercheremo di fare qualche operazione di rilancio, qui c'è situazione ambientale per ripartire". Al lavoro da subito: "Nella prima fase abbiamo sistemato la questione prestiti anche per capire quale potesse essere il tesoretto. Con qualche operazione in uscita per far giocare ragazzi come Prelec e Veroli. Poi Sulemana, giovane di grande prospettiva: stavamo valutando Tameze, ma quando ci è capitata l'occasione non ci abbiamo pensato due volte".

PARTE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI - Al via la campagna abbonamenti 2023/24 del Cagliari. La prima fase sarà dedicata alla prelazione: da oggi gli abbonati della scorsa stagione avranno il vantaggio di acquistare il proprio abbonamento per le 19 gare di campionato all'Unipol Domus a una tariffa dedicata, con la possibilità di conservare il proprio posto o sceglierne uno nuovo tra quelli attualmente a disposizione. Per farlo ci sarà tempo sino a martedì. Da giovedì 20 luglio, dopo un giorno di stop, spazio alla vendita libera che si concluderà l'11 agosto. Gli abbonamenti potranno essere acquistati online sul sito di TicketOne al il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (da lunedì al venerdì 9-13 / 16-20) e nelle ricevitorie autorizzate. Prezzi a partire da 230 euro nelle curve. Tariffe dedicate per donne, under 18, over 65 e per under 12. In occasione della vendita libera ogni tifoso potrà invece acquistare sino a un massimo di quattro abbonamenti. È possibile rinnovare la card "Passione Casteddu".



