Cagliari, stanziati 2 milioni per riasfaltare le strade

Venti strade da riasfaltare a Cagliari con 2 milioni di euro. Interventi in tutti i quartieri della città. L'annuncio dei nuovi cantieri è arrivato in una conferenza stampa con il sindaco Paolo Truzzu e l'assessore alla Mobilità e Viabilità, Alessio Mereu. Alcuni interventi sono già cominciati. Ed è stato elaborato un programma per i prossimi tre mesi: al lavoro quando le scuole sono chiuse per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione.

"A questa prima fase - ha spiegato Truzzu - ne seguiranno altre, perché uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale è quello di migliorare la sicurezza stradale". Nelle scorse settimane sono partite le ricognizioni. "Oltre alla mappatura dello stato di manutenzione e conservazione della pavimentazione stradale - ha aggiunto Mereu- il macchinario che nelle settimane passate ha scandagliato le strade cittadine ci ha permesso di individuare perdite idriche su cui si potrà intervenire tempestivamente, prima di riasfaltare, e di risparmiare risorse"

Partiti nella mattinata di ieri, dalla via Grazia Deledda i lavori prevedono la fresatura dell'asfalto, per rimuovere strati di materiale in degrado, la stesura del nuovo tappeto, la messa in quota di chiusini e caditoie e quindi la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

Gli altri cantieri: via San Michele (piazza Sant'Avendrace - via Is Maglias), via Monte Sabotino (piazza Sant'Avendrace - via Col Di Lana, viale Monastir, via De Gioannis, via Redipuglia, via La Vega, viale Regina Margherita, via Riva Villasanta, viale San Vincenzo, via Calamattia, via Is Cornalias, via Balilla, via Turr, via Ischia, via Romagna, via Milano, via Dante (via Goceano-piazza Repubblica) e via Sauro. Totale 82mila metri quadrati circa di nuove pavimentazioni stradali, da luglio sino a inizio ottobre.