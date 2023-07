Antonello Peru torna in Aula, 'ho attraversato l'inferno'

"In questa nobile casa vorrei dire qualcosa perché da troppo tempo non l'ho potuto fare". Ha esordito così il consigliere regionale Antonello Peru, che questa mattina ha ripreso possesso del suo scranno nella massima assemblea sarda dopo la sospensione per gli effetti della legge Severino e dopo l'assoluzione in appello dal reato di tentata concussione.

"Non mi interessa sapere chi pagherà o mi restituirà tutto, ciò che è passato non esiste più". "Non è stato facile attraversare l'inferno - ha raccontato Peru -: essere spiati, chiusi in una cella, allontanati dagli affetti e sbattuti fuori dal proprio lavoro, calpestando il mandato elettorale". "Non ce l'ho con nessuno - ha voluto chiarire -, non porto rancori e ringrazio pubblicamente tanti di voi per i tanti messaggi di solidarietà e vicinanza".

Tuttavia, nelle parole del consigliere reintegrato non è mancato un attacco al consigliere che lo ha sostituito per un anno, Marco Tedde (Fi), che "prima mi ha mandato messaggi di vicinanza e solidarietà poi trasformate in un ricorso contro di me. Chi si comporta così non merita di rappresentare i sardi".

Al termine del lungo intervento, Peru ha voluto dedicare il rientro in Aula a Giorgio Oppi, "che sto ricordando insieme al collega Tunis presentando la nostra nuova forza politica che vuole rendere protagonisti i cittadini", ha concluso riferendosi al nuovo soggetto fondato dai due consiglieri Sardegna al centro 20Venti.



