Alimentazione sana e sostenibile, piano Città metropolitana

Un piano del cibo della Città metropolitana di Cagliari per promuovere un'alimentazione sana e sostenibile, sostenere e valorizzare i prodotti del territorio e attivare processi innovativi di economia circolare. Il progetto è stato presentato oggi nella sala conferenze del Mercato Agroalimentare della Sardegna. "Vogliamo creare le basi - ha detto il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca - per sviluppare progetti condivisi con tutti i portatori di interesse per permettere alla filiera del cibo di crescere e innovarsi. La gestione degli sprechi, delle mense e l'educazione alimentare sono i primi punti su cui lavoreremo".

Giorgio Licheri, direttore della Coagri, la società di gestione del Mercato Agroalimentare, ha illustrato un progetto pilota di recupero dei ritiri del mercato ortofrutticolo e redistribuzione alle famiglie bisognose. "Disponibili a fare sistema per organizzare servizi di logistica solidale- ha detto- per fare incontrare le esigenze della produzione e della distribuzione delle merci, attraverso il coinvolgimento delle associazioni benefiche che si occupano di volontariato. Questa attività si sposa bene con l'ipotesi di rafforzare il ruolo del mercato come hub logistico delle merci all'interno del Piano strategico della Città Metropolitana di Cagliari".

Ente intermedio in prima linea. "Con il nostro intervento- ha detto il direttore generale della Città metropolitana Stefano Mameli - intendiamo presidiare maggiormente questi due mondi e dare un contributo decisivo per la crescita di un settore trainante della nostra economia, con un occhio rivolto a tutte le potenzialità, anche sociali e culturali, che derivano dalle filiere territoriali".



