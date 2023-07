Stop ai lavori edili privati ad agosto a Porto Rotondo

Stop ai lavori edili nel centro di Olbia e a Porto Rotondo per il mese di agosto: lo ha deciso il sindaco di Olbia - comune in cui ricade il borgo turistico - Settimo Nizzi, che ha emesso un'ordinanza con la quale prevede un blocco dei cantieri edili privati nel centro storico cittadino e nella località turistica balneare dal 1 al 20 agosto.

"La vocazione prettamente turistica di Olbia rende necessario andare incontro alle esigenze degli ospiti e dei cittadini in ferie, garantendo loro un soggiorno caratterizzato dalla massima tranquillità possibile. La presenza di cantieri edili mal si concilia con un luogo votato alla quiete e al relax", afferma Nizzi.

Inoltre le aziende interessate dovranno sgomberare i marciapiedi e le strade eventualmente occupati dal materiale dei cantieri. Non sono coinvolte nell'ordinanza le attività nei cantieri edili delle opere pubbliche e quelli per la cura del verde.



