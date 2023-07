Sennori premiato miglior "Comune rifiuti free" dell'Isola

Sennori è il miglior "Comune Rifiuti Free" della Sardegna fra i centri con popolazione tra i 5mila e i 15mila abitanti. Nell'ambito del concorso nazionale "Comuni ricicloni", nato per iniziativa di Legambiente e del ministero per l'Ambiente, il Comune di Sennori ha conquistato il prestigioso premio riservato ai comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. Sennori è riuscito a emergere grazie agli importanti risultati conseguiti nella raccolta dei rifiuti, ossia una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati pari a 64,8 kg l'anno e una percentuale di raccolta differenziata del 79,9%.

A ricevere il premio è stata la consigliera comunale con delega all'Ambiente, Pina Pazzola, che, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, ha partecipato alla cerimonia ufficiale di Legambiente che si è svolta a Roma nei giorni scorsi: "È un premio che dedico ai miei concittadini, che ringrazio. Sono loro che hanno reso possibile questo risultato, con la loro sensibilità alle tematiche ambientali e con il rispetto delle regole. Ci impegneremo per fare ancora meglio in futuro", ha commentato Pazzola.