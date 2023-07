Mozioni sanità e nomine, settimana calda per Giunta Solinas

Si apre una settimana calda per la politica nell'Isola con gli appuntamenti con l'Aula del Consiglio regionale e con la riunione di Giunta di domani che deve affrontare il nodo delle caselle vacanti tra i dirigenti, ma soprattutto nominare il nuovo segretario generale della Regione, dopo le dimissioni di Gabriella Massidda che ha ricevuto un parere legale contrario alla prosecuzione del suo incarico.

Domani mattina alle 10 la seduta dell'Assemblea comincerà con l'esame delle quattro mozioni presentate sulla sanità, le due dell'opposizione (Pd, M5s, Progressisti e Avs) e le altre della maggioranza firmate da Forza Italia e dai Riformatori. Le prime due chiedono al governatore Solinas la revoca della delibera della giunta sui quattro nuovi ospedali di Cagliari, Alghero, Sassari e del Sulcis-Iglesiente. Quelle della maggioranza ribadiscono, invece, il sì ai nuovi ospedali ma con la specifica della contrarietà allo stop agli investimenti già programmati, in particolare quello della piastra tecnologica al Brotzu di Cagliari. Il centrodestra domani arriverà in Aula con una bozza di testo di ordine del giorno che contenga tutte le istanze da condividere con l'Assemblea.

Archiviata la discussione sulla sanità il Consiglio, presumibilmente nel pomeriggio, comincerà l'esame del testo del Collegato alla manovra finanziaria, un dibattito che si annuncia caldo per la battaglia dell'opposizione che vuole evitare emendamenti dell'ultimo momento che contengano misure intruse e da campagna elettorale.



