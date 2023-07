Lotta al traffico a Cagliari, incentivi per acquistare bici

Pullman elettrici, abbonamenti ai bus a prezzi stracciati. E ora anche incentivi a comprare ed usare la bicicletta. L'ultima iniziativa del Comune di Cagliari contro traffico e inquinamento si chiama "Passa alla bici": grazie ai 400.000 euro finanziati con fondi Pon metro 2014-2020 React Eu, si potrà accedere a un contributo di 500 euro per l'acquisto di una e-bike, una bicicletta "a pedalata assistita" o di 150 euro per l'acquisto di una bici di tipo "muscolare".

Potranno usufruire dell'agevolazione tutti i residenti nel Comune di Cagliari. Non solo: saranno coinvolti anche tutti i dipendenti che lavorano in città per un'azienda o un istituto scolastico che ha nominato un Mobility Management e approvato un apposito piano di spostamento da casa al lavoro o da casa alla scuola.

Il contributo sarà concesso solo per veicoli nuovi di fabbrica e non potrà superare il 50% del prezzo finale: sará erogato per biciclette acquistate dal 15 giugno al 15 ottobre 2023, fino ad esaurimento dell'importo stanziato, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al raggiungimento del 100% sarà creata una lista d'attesa per la gestione di eventuali somme residue.