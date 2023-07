Insulti social a Giagoni-Zoffili (Lega), 'continua diffamazione'

Si è presentato in aula stamane nel Tribunale di Tempio Pausania, il deputato della Lega Dario Giagoni, parte civile nel processo contro Marco Michi, 70enne sassarese, ex leghista, accusato di aver pubblicato frasi e insulti sui social contro di lui e contro l'ex commissario del Carroccio in Sardegna, Eugenio Zoffili.

Giagoni è arrivato nel foro tempiese accompagnato dal suo avvocato Salvatore Deiana. "Marco Michi sul suo profilo sta continuando a postare frasi offensive, fotomontaggi con le immagini di teste di asini accostate al mio assistito o ad Eugenio Zoffili - ha denunciato il legale parlando con i giornalisti - Sembra impossibile che non si oscurino le pagine social".

Il deputato in aula ha affermato di essersi sentito particolarmente offeso e attaccato da quanto ha scritto Marco Michi, confermando che l'ex leghista continua nel suo intento diffamatorio.

Oggi era chiamato a testimoniare anche il ministro Matteo Salvini, che ha però presentato il legittimo impedimento. Si torna in aula il 22 gennaio 2024.



