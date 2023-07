Debutto sul podio del Lirico di Cagliari per Ryan McAdams

(ANSA) - CAGLIARI, 10 LUG - Segna un debutto l'undicesimo appuntamento con la stagione di concerti del Teatro Lirico di Cagliari. Per la prima volta nel capoluogo sale sul podio il direttore Ryan McAdams. Il 14 luglio alle 20,30 e il 15 alle 19, il poliedrico musicista e raffinato direttore americano dal curriculum internazionale guiderà orchestra e coro del Lirico in un programma dedicato alla musica inglese.

Le due voci soliste della prima parte della serata sono il contralto Olesya Petrova ed il tenore Oscar Piras. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di: Sea Pictures per contralto e orchestra op. 37 di Edward Elgar; These Things Shall Be per tenore, coro e orchestra di John Ireland; Enigma Variations op. 36 di Edward Elgar.

A suo agio tanto nel mondo dell'opera, quanto nel repertorio sinfonico e nella musica contemporanea, Ryan McAdams è ormai artista di chiara fama da una sponda all'altra dell'Atlantico.

Grande sostenitore della musica contemporanea, è il direttore principale del Crash Ensemble, la più eminente formazione di musica contemporanea d'Irlanda. Tra i riconoscimenti, è stato il primo vincitore assoluto del sir George Solti award come miglior direttore d'orchestra emergente e dell'Aspen-Glimmerglass Prize nella sezione "direzione d'orchestra".

Lo spettacolo dura un'ora e 40 minuti circa, compreso l'intervallo. (ANSA).