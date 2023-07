Continua caldo africano nell'Isola, previsto picco 45 gradi

La Protezione civile regionale, con un nuovo bollettino, ha confermato il livello "alto" di allerta per pericolo di incendio che resta arancione nella zona di Cagliari sino a tutto lunedì 10 luglio. E l'ondata di caldo che sta colpendo la Sardegna non accenna ad attenuarsi. Anzi, per tutta la settimana sono previste temperature record sopra i 40 gradi.

Secondo l'esperto Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, è in arrivo la seconda ondata di calore della stagione estiva. "Nei prossimi giorni - sottolinea - sono previsti picchi di temperatura fino a 35-37 gradi sulle pianure del Nord, fino a 38 e al Centro, e addirittura fin sopra i 42 sulle due isole maggiori".

La giornata più rovente potrebbe essere quella di mercoledì quando, in alcune località della Sardegna, potrebbero addirittura toccarsi i 45 gradi, se non oltre. Nel corso delle ore notturne poi non andrà certamente meglio, anzi, le notti saranno tropicali: ciò significa umidità alle stelle (afa) e valori che non scenderanno al di sotto dei 22/23 gradi su gran parte del Paese.