Con l'auto finisce fuori strada, anziano muore a Sorgono

Un automobilista di 82 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte a Sorgono.

L'anziano è uscito fuori strada con la sua auto ed è stato stato sbalzato fuori dal mezzo in località Fontana Norce, appena fuori dal paese. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno provato a stabilizzarlo e a trasportarlo all'ospedale San Francesco di Nuoro, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

L'anziano è morto durante il tragitto al nosocomio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per cercare di ricostruire le cause dell'incidente.