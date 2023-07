Collezione Biasi esce dai caveau, sarà esposta a Sassari

Le opere del pittore Giuseppe Biasi, uno dei più importanti artisti sardi del Novecento, escono dai caveau per essere esposte a Sassari. L'assessorato regionale degli Enti locali ha dato oggi il via libera all'esposizione di 11 dipinti appena restaurati dalla Soprintendenza, che saranno in mostra alla Pinacoteca comunale.

Il resto della collezione Biasi, 213 opere sempre di proprietà della Regione, ora custodite a Sassari nel caveau del Museo del Carmelo, potrebbe essere esposte a breve.

L'assessore Aldo Salaris ha chiesto che sia verificato lo stato di conservazione dell'intera collezione per valutare proprio la possibilità che i dipinti siano resi fruibili al pubblico.

La richiesta dell'assessore è arrivata nel corso di un incontro che si è svolto oggi a Sassari per fare il punto della situazione sulla realizzazione e gestione dei musei Tavolara (dal marzo scorso in comodato al Comune di Sassari) e del Carmelo (di proprietà della Provincia di Sassari).

Più nel dettaglio, rispetto alla collezione del Biasi (286 complessive), 11 sono state restaurate e si trovano al momento presso il centro restauro di Li Punti, per le 62 opere che necessitano di un intervento urgente quindi ancora da restaurare verranno affidati presto i lavori mentre per le restanti 213 l'assessore Salaris ha chiesto che possano essere esposte e quindi rese fruibili insieme con le 11 appena restaurate. Il Museo del Carmelo sarà la sede finale delle opere dell'intera collezione Biasi.



