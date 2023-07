Calcio: raduno Cagliari, assenti solo Ranieri e Lapadula

Cagliari al primo giorno di scuola ad Assemini: vacanze finite e tutti al centro sportivo per il primo appuntamento della nuova stagione in Serie A, dopo la clamorosa promozione giunta all'ultimo minuto della finale playoff col Bari.

Ad attendere i giocatori tanti tifosi, ancora carichi ed entusiasti dopo l'impresa in terra pugliese che ha regalato la promozione nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio.

Assente l'allenatore Claudio Ranieri: guiderà la squadra dopo che saranno terminati in questi primi giorni i test atletici diretti dal suo staff.

Da giovedì inizieranno infatti i primi veri allenamenti per recuperare la forma e per impostare schemi e strategie in vista del prossimo campionato.

Non si è presentato nemmeno Gianluca Lapadula. Ma il motivo lo aveva svelato lui stesso dal Perù spiegando di aver fissato proprio per oggi un piccolo intervento al naso: sarà ad Assemini nei prossimi giorni.

Convocati 28 giocatori: qualcuno come Capradossi si è presentato al raduno già da questa mattina. Il grosso della truppa è arrivato nel primo pomeriggio: dal capitano Pavoletti a Deiola. Sino ai più giovani del gruppo, da Delpupo a Luvumbo.

Arrivato di mattina anche l'unico nuovo del Cagliari versione 2023-2024, il centrocampista Sulemana, acquistato dal Verona.

Ma si stanno per unire al gruppo anche Jankto e Scuffet: domani le visite mediche del centrocampista ex Udinese e Samp. E si stanno programmando anche i controlli per il portiere Scuffet. Per Oristanio c'è ancora qualcosa da definire. Gli altri obiettivi di mercato sono i doriani Augello e Gabbiadini e il centrocampista della Spal, Prati.



