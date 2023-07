Cala gradimento amministratori sardi, giù Truzzu e Solinas

Il sindaco sardo più amato dai cittadini è Pietro Morittu, primo cittadino di Carbonia, mentre quello meno apprezzato è Paolo Truzzu, alla guida di Cagliari.

Sono i risultati del Governance Poll 2023, il monitoraggio sul gradimento degli amministratori locali che ogni anno Noto Sondaggi effettua per Il Sole 24 Ore.

I sindaci dei capoluoghi di Provincia nell'Isola hanno tutti perso gradimento negli anni (a parte Morittu si trovano tutti sotto la trentesima posizione), così come il presidente della Regione Christian Solinas, che resta all'ultimo posto in Italia per l'apprezzamento dei cittadini, con una percentuale del 35%, scesa rispetto a un anno fa di 4,5 punti (era al 39,5%).

Ma se Morittu (centrosinistra) si trova al 12esimo posto nazionale (-7,3% di indice di gradimento), il primo cittadino del capoluogo isolano, Truzzu, (centrodestra con Psd'Az) si ferma all'85esimo, con -7,1% rispetto al giorno della sua elezione (50,1% nel 2019, 43% nel 2023).

Per trovare il secondo sardo si deve scendere alla 43esimo posizione nazionale, dove il civico Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, fa il record negativo di calo del consenso rispetto allo scorso anno, perdendo il 12,5% e arrivando a un gradimento del 54,5% del consenso dei nuoresi. Al 57esimo posto nazionale il primo cittadino di Oristano Massimiliano Sanna (centrodestra) che contiene la perdita all'1,7% con un gradimento nel 2023 del 52,5%.

Si scorre ancora la classifica verso il basso per trovare il sindaco di Sassari, Nanni Campus, eletto con una lista civica: alla 61esima casella con il 52% del gradimento, in calo del 4,2%. La media nazionale del consenso dei governatori si attesta sul 53,4%, mentre quella dei sindaci è al 53,7%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA