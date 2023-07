Ad Alghero l'Akènta Day, il vino subacqueo emerge dal mare

(ANSA) - ALGHERO, 10 LUG - Famosa per le sue spiagge, il suo mare e la sua movida estiva, Alghero celebra sabato 15 luglio un'altra delle sue eccellenze: il vino. Lo fa con un evento unico, l'Akènta Day, ossia la festa organizzata dalla Cantina Santa Maria La Palma con l'emersione dall acque della baia dello spumante subacqueo Akènta Sub. La mattina una flotta di imbarcazioni partirà dal porto di Alghero e permetterà a tutti i partecipanti di osservare l'emersione della cantina subacquea, con aperitivo e brindisi.

Quindi le barche si sposteranno in una tranquilla baia dove sarà fatta una sosta per tuffi, relax e pausa pranzo. Nel pomeriggio ogni imbarcazione ospiterà un dj set per divertirsi tutti insieme, dando vita all'Emersion Party dell'Akènta Day, una festa a filo d'acqua con tanti brindisi firmati Akènta. I biglietti per l'ingresso sulle barche ufficiali sono andati sold out in poche ore.

"C'è stata da subito un'altissima domanda. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno richiesto la prenotazione di un posto: ci dispiace molto non aver potuto confermare la partecipazione di tutti, purtroppo i posti hanno un numero limitato. Per la prossima edizione stiamo già lavorando a dei miglioramenti in tal proposito", hanno spiegato gli organizzatori nel corso della presentazione dell'evento, cui hanno preso parte Mario Peretto, presidente della Cantina Santa Maria La Palma, Mario Conoci, sindaco di Alghero, Alessandro Cocco, assessore al Turismo, Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero, Mario Mariani, direttore del Parco di Porto Conte, Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto di Alghero.

L'edizione 2023 permetterà un'ulteriore esperienza spettacolare: un tour in elicottero che sorvolerà le campagne di Alghero, osservando le terre dell'Akènta e passando sopra le imbarcazioni. Terminata la crociera dell'Akènta Day, la serata di sabato 15 proseguirà con il live della band I Pirati & Panadas Funk che si terrà nell'enoteca e vineria La Cantina, mentre dalla mezzanotte prenderà il via l'Akènta Night nei locali del Maden Events con lo show del dj Albert Marzinotto.

