Donna di 35 anni muore a Cagliari, malore durante il volo

Da Algeri a Milano per sottoporsi a delle cure urgenti per delle gravi patologie. Ma durante il volo si è sentita male e l'aereo è atterrato a Cagliari per consentire i soccorsi. Ma non c'è stato niente da fare: nonostante l'intervento dell'equipe medica arrivata subito all'aerostazione di Elmas, la donna, una 35enne algerina, è morta dopo lo scalo di emergenza. Fatale - secondo i medici - un malore legato alle giá precarie condizioni di salute.