"Una notte in Italia" con la mattatrice Geppi Cucciari

Tanti ospiti, immancabili gli incontri nella piazzetta a Porto San Paolo moderati da Geppi Cucciari e Piera Detassis, e poi le proiezioni dei film sull'isola di Tavolara per uno dei festival cinematografici più suggestivi e seguiti: torna dall'11 al 16 luglio "Una notte in Italia". Per festeggiare la 33/a edizione lo stilista Antonio Marras ha realizzato delle magliette con un disegno per l'occasione. Il festival, attento all'ambiente fin dai suoi esordi, si svolge come di consueto all'interno dell'Area marina protetta: nella Peschiera di San Teodoro, nella piazzetta di Porto San Paolo e, appunto, a Tavolara. L'apertura ufficiale martedì 11 alla Peschiera di San Teodoro alle 21 con la proiezione del film Mixed by Erry, regia di Sydney Sibilia, alla presenza degli attori Luigi D'Oriano e Cristiana Dell'Anna. Il 12 luglio, sempre alla Peschiera, ci sarà l'omaggio a Gigi Riva con Nel cielo un rombo di tuono per la regia di Riccardo Milani che presenterà il film; il 13 luglio, nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo, verrà presentato il corto vincitore ai David di Donatello 2023 Le Variabili Dipendenti di Lorenzo Tardella, che accompagnerà la sua opera e a seguire il documentario, sempre vincitore ai David, Il Cerchio della regista Sophie Chiarello, presente insieme a Francesca Cima, produttrice del film per la Indigo Film. Dal 14 al 16 luglio le proiezioni saranno all'isola di Tavolara: il 14 luglio si vedrà l'esordio di Davide Gentile con il suo Denti da Squalo. Il 15 luglio sarà proiettato il film di Paolo Virzì Siccità accompagnato da due interpreti: Tommaso Ragno e Emanuela Fanelli, premiata migliore attrice non protagonista ai David 2023. Il 16 luglio chiusura con il film vincitore del David Le Otto Montagne, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, dall'omonimo romanzo premio Strega di Paolo Cognetti, preceduto dalle immagini esclusive di "Un viaggio fotografico speciale dietro le quinte del set", firmate da Alberto Novelli, storico fotografo di Una notte in Italia.