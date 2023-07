Rotoballe di fieno a fuoco, paura in centro a Lula

Momenti di paura a Lula per un incendio scoppiato intorno alle 16 in piazza Loreto, al centro del paese, sopra il carrello di un trattore carico di rotoballe di fieno.

Le fiamme si sono levate alte nella piazza davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. I residenti vicini sono accorsi con le pompe dai loro cortili ma è stato necessario dare l'allarme. Sul posto sono arrivati gli operai di Forestas con le autobotti in dotazione alle vedette dell'antincendio e successivamente i vigili del fuoco di Nuoro.

Le squadre sono riuscite a domare in poco tempo le fiamme che non hanno provocato danni a persone o cose nelle vicinanze. Da una prima ricostruzione delle squadre di Forestas intervenute, l'incendio date le temperature elevate, sarebbe scoppiato per autocombustione.