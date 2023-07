Calcio: Cagliari, lunedì raduno poi dal 24 in Valle d'Aosta

La lista dei convocati ancora non è ufficiale, ma ormai è quasi pronta: lunedì il Cagliari comincia la stagione 2023/24 con il raduno ad Assemini. L'unico volto davvero nuovo sarà quello dell'ex Verona Sulemana, primo e finora unico acquisto rossoblù. Trattative quasi ai dettagli per il portiere Scuffet e il centrocampista Jankto: potrebbero raggiungere i compagni nei prossimi giorni. Cagliari anche su Oristanio dell'Inter, contatti avviati per i doriani Gabbiadini e Augello. Forte interesse anche per Palomino dell'Atalanta e Ferrari del Sassuolo. Lo spallino Prati è uno degli obiettivi, ma nelle ultime ore si è parlato anche dello juventino Ranocchia, la scorsa stagione al Monza. Per ora volti e nomi sono più o meno quelli della scorsa estate. Con Ranieri quattro portieri, dodici difensori (dovrebbero esserci anche Travaglini dall'Olbia, Boccia di ritorno dalla Turris e i Primavera Palomba e Zallu), altri dodici centrocampisti (le incognite riguardano i giovani Carboni, Cavuoti e Delpupo) più cinque attaccanti, compresi Desogus e Pereiro di ritorno rispettivamente da Pescara e Nacional di Montevideo.

Il raduno è fissato per le 17 di lunedì. I rossoblù saranno impegnati sino a mercoledì in visite mediche e sessioni di test atletici, da giovedì inizieranno gli allenamenti. Tra palestra e campo, il gruppo lavorerà tutti i giorni in doppia seduta, al mattino e al pomeriggio. La prima parte della preparazione si concluderà venerdì 21 luglio con la settima edizione del "Trofeo Sardegna": prima uscita stagionale contro l'Olbia allo stadio "Bruno Nespoli" alle 20. Dopo due giorni di riposo lunedì 24 luglio il Cagliari partirà in Valle d'Aosta. Nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon inizierà la seconda fase della preparazione estiva: doppie sedute di allenamento al comunale "Brunod" e gare amichevoli. Mercoledì 26 alle 20 contro la Primavera della Roma, sabato 29 alle 19 sarà la volta della Juventus Next Gen.

Mercoledì 2 agosto l'avversario sarà il Como. Il ritiro si concluderà il 4 agosto. Prima di ritornare nell'isola, il Cagliari volerà in Francia per l'ultima amichevole precampionato: sabato 5 agosto alle 18 i rossoblù saranno di scena allo stadio Francis-Le Blé contro i padroni di casa del Brest.