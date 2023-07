Vela: al via 20/a edizione della Coppa Europa Smeralda 888

(ANSA) - PORTO CERVO, 07 LUG - Ha preso il via la 20/a edizione di Coppa Europa Smeralda 888, evento che rientra all'interno del circuito annuale della Classe. Per festeggiare questo anniversario si sono riunite a Porto Cervo undici Smeralda 888, imbarcazioni monotipo commissionate nel 1991 dallo YCCS allo yacht designer German Frers.

Sino a domenica 9 luglio, i team si affrontano in regate a bastone nello specchio d'acqua di fronte a Porto Cervo.

Tra gli equipaggi partecipanti, il team in rappresentanza dello Yacht Club Costa Smeralda a fare gli onori di casa con il socio Germano Scarpa, skipper a bordo di Giada. Torna per difendere la vittoria conquistata lo scorso anno Vamos Mi Amor di Charles De Bourbon insieme ad alcuni habitué dell'evento: Bedà di Timifey Sukhotin, Botta Dritta di Roberto Tamburelli, Millenium Falcon di Marco Favale, Black Star di Paolo Rotelli e Gorilla Gang di Andrea Statari.

Completano l'elenco iscritti: Mascalzone Latino e Canard A'L'Orange, rispettivamente di Vincenzo e Achille Onorato, Mathilde di Morten Kielland e Seapard di Sergey Buchin.

L'evento è da sempre caratterizzato da uno spirito amichevole, senza tuttavia rinunciare ad un sano agonismo. Tra i velisti partecipanti sono infatti presenti Tommaso Chieffi alla tattica di Mascalzone Latino insieme a Gaetano Figlia di Granara come trimmer, Gabriele Benussi come tattico su Canard A' L'Orange, Flavio Grassi su Giada, Francois Brenac su Bedà, Emmanuel Dyen su Millennium Falcon e Stephane Christidis su Vamos Mi Amor.

