Scattano i primi sequestri di sabbia rubata sulle spiagge

Un centinaio di chili, tra sabbia e ciottoli prelevati dalle spiagge del sud Sardegna, è stato sequestrato nell'ultima settimana all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Ne dà notizia l'associazione 'Sardegna rubata e depredata' che, come negli scorsi anni, ha iniziato sui social una campagna di informazione per ricordare a turisti e residenti che è vietato per legge portare via dagli arenili sabbia, conchiglie, ciottoli, purtroppo considerati ancora da tante persone dei souvenir da portare a casa come ricordo della vacanza in Sardegna. Le spiagge più 'depradate' sono quelle del sud Sardegna, ma soprattutto Is Arutas e tutta la costa di Baunei.