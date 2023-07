Salce, Timi e il duo Ficarra e Picone alla Valigia dell'attore

Emanuele Salce, Filippo Timi e il duo Ficarra e Picone saranno tra i protagonisti della ventesima edizione del festival cinematografico La Valigia dell'attore, che si svolgerà sull'isola di La Maddalena dal 26 al 30 luglio. Il tradizionale appuntamento intitolato alla memoria di Gian Maria Volonté e organizzato dall'associazione culturale Quasar, offrirà agli appassionati un ricco calendario di appuntamenti incentrato sulle migliori produzioni italiane della stagione.

Il primo appuntamento sarà mercoledì 26, nella Fortezza de I Colmi alle 21.15, con una performance teatrale divenuta un classico: Mumble Mumble, Confessioni di un orfano d'arte. Emanuele Salce, figlio naturale di Luciano ed acquisito di Vittorio Gassman, omaggerà la memoria dei suoi due padri, attraverso una pièce autobiografica narrata dietro le quinte di un palcoscenico.

Giovedì 27 il binomio di eccellenza, Ficarra e Picone riceverà il Premio Gian Maria Volonté dedicato all'eccellenza artistica, per la loro interpretazione nel film La stranezza di Roberto Andò, che verrà proiettato al pubblico. Il giorno seguente, venerdì 28, avrà luogo la presentazione delle allieve e degli allievi del ValigiaLab, la tredicesima edizione del laboratorio di alta formazione sulle tecniche di recitazione che si terrà sull'isola di Caprera dal 31 luglio al 6 agosto e che avrà come tutor l'attrice Donatella Finocchiaro, in collaborazione con Greta Vincenza Caponnetto. La serata continuerà con l'omaggio a Francesco Maselli e a Gian Maria Volonté.

La mattina di sabato 29 sarà invece dedicata ad un'icona della produzione cinematografica. Il regista Andrea Bettinetti presenterà il documentario Marina Cicogna e in serata si terrà la consegna del Premio Gian Maria Volonté all'eccellenza artistica di Filippo Timi, interprete, insieme a Luca Marinelli e Alessandro Borghi di uno dei film più premiati dell'anno, Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh.