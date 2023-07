Rivoluzione green a Cagliari, in arrivo 157 bus elettrici

Rivoluzione per la mobilità pubblica a Cagliari: entro il 2026 si salirà quasi sempre sui bus azzurri, il colore dell'elettrico. L'80% dei mezzi, infatti, userà ricariche e batterie. E fra tre anni solo il 20% dei bus sarà diesel. I soldi ci sono, le ordinazioni pure. Via alla campagna acquisti del Ctm: in arrivo 157 bus sulle strade di Cagliari entro la primavera del 2026. Una flotta che si rinnova grazie a un finanziamento Pnnr di 108 milioni di euro. L'obiettivo l'ha indicato nella conferenza stampa di presentazione il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: entro tre anni bisogna arrivare all'80% dei mezzi elettrici.

"Un'offerta in più per i residenti di Cagliari e dei centri vicini - ha sottolineato il primo cittadino - ma anche per i turisti". Per l'assessore al traffico Alessio Mereu si tratta di "un'autentica rivoluzione". La prima tranche entro l'autunno del 2024: sette bus elettrici a batteria da 6,6 metri, dodici da 9,5 e 40 da 10,7. I rinforzi arriveranno poi entro il 30 giugno 2026: 80 mezzi elettrici a batteria da 12 metri e altri diciotto da 18 metri.

Il presidente del Ctm Carlo Arba ha assicurato che sarà una vera e propria transizione energetica con i mezzi che avranno un'unica livrea con telecamere interne ed esterne per garantire la massima sicurezza. "Una transizione - ha detto Arba - già avviata da tempo".

La flotta attuale è composta da 32 filobus, 11 autobus da 6 mezzi elettrici (8 con pantografo) e 5 mezzi da 18 metri full hybrid per un totale di 48 mezzi elettrici. I prossimi arrivi con i veicoli in servizio entro il 31: 21 bus elettrici Solaris. Sempre più bus e meno auto: trentamila le domande per gli abbonamenti annuali a 30 euro. Le risorse per ora consentono di accontentare 17mila richieste. Ma per i prossimi mesi è prevista una scrematura che libererà molti abbonamenti: chi ha acquistato il biglietto e non lo utilizzerà è destinato al "taglio".