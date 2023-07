Nasce la coalizione di c.sinistra allargato per le Regionali 2024

È nata oggi ufficialmente in Sardegna la coalizione di centrosinistra allargata a M5s e indipendentisti per le prossime elezioni regionali di febbraio 2024. Teatro dell'intesa tra 21 forze politiche, in testa Cinquestelle, Pd, Progressisti e Avs, l'edificio Sali scelti del parco di Molentargius a Cagliari, dove esattamente un anno fa le stesse forze si erano date appuntamento per gettare le basi di un'alleanza contro il centrodestra attualmente alla guida della Regione.

Il punto fermo resta lo stesso: mettere insieme tutte le forze che sono alternative all'attuale maggioranza di Christian Solinas e ai suoi metodi politici. All'incontro una cinquantina di delegati - meno di dieci le donne presenti - che a turno, moderati da Paolo Maninchedda, da tempo impegnato a unire i movimenti anti centrodestra, hanno espresso la propria visione sul percorso futuro.

"Ieri la coalizione di centrosinistra non c'era, oggi c'è", ha sottolineato Maninchedda tra un intervento e l'altro. Le garanzie di una condivisione piena di un programma e dell'apertura della coalizione a tutti quelli che ne vorranno fare parte, tra i temi ricorrenti della riunione ancora in corso. In sospeso la questione sul nome che rappresenterà la coalizione di centrosinistra-M5s nella corsa alla carica di presidente. A proporre esplicitamente le primarie per la scelta sono gli indipendentisti di Liberu.