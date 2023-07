Auto esce di strada al bivio per Porto Cervo, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite - di cui una in modo grave - a seguito di un incidente stradale avvenuto verso le 3.30 sulla provinciale 59, poco prima del bivio di Porto Cervo.

Un'auto, con a bordo tre giovani, per cause ancora da accertare è uscita fuori strada andando a percorrere una decina di metri all'interno della vegetazione ai bordi della strada e ribaltandosi più volte.

A riportare le ferite più gravi, un trauma toracico, è stata una ragazza che viaggiava sul sedile posteriore e che è stata trasportata, insieme agli altri due feriti, all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Sul posto per estrarre i feriti e bonificare l'area sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena e gli agenti della polizia stradale.