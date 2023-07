Attentato al sindaco di Nurri, incendiata l'auto

Ancora un amministratore sardo vittima di un attentato. Nel mirino è finito Antonello Atzeni, sindaco di Nurri, paese di poco più di 2.000 abitanti nel sud Sardegna. Ignoti all'alba di ieri hanno incendiato la sua Fiat Panda. L'auto era parcheggiata non troppo distante dalla sua abitazione. Il rogo è stato appiccato alle 3.30 ed è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per le indagini. Prelevati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell'attentato. La Fiat Panda è andata completamente distrutta.

Il consiglio direttivo dall'Asel, l'associazione degli enti locali sardi di cui Atzeni è vicepresidente, ha espresso "ferma condanna per l'atto criminoso di cui è stato vittima anche in maniera ingenerosa rispetto al notevole impegno che ha sempre messo in essere per risolvere i problemi del suo comune ma anche di quelli degli altri enti locali del Sarcidano e dell'intera Sardegna". "Non si può stare zitti di fronte a qualsiasi azione criminosa - affermano i dirigenti Asel - occorre denunciare ed essere a fianco delle forze dell'ordine impegnate nella lotta quotidiana per la tutela delle popolazioni e degli amministratori comunali".