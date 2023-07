Dopo l'assoluzione Peru rientra in Consiglio regionale

Dopo l'assoluzione in appello perché il fatto non sussiste, Antonello Peru può tornare sul suo scranno nell'Aula del Consiglio regionale della Sardegna. Con una condanna a cinque anni e mezzo in primo grado e quattro mesi di carcere, il consigliere regionale era stato sospeso dalla carica per effetto della legge Severino, sostituito nell'assemblea di via Roma da Marco Tedde (Fi). Peru, fondatore con Stefano Tunis del movimento Sardegna al Centro 20 Venti, è stato già reintegrato e al suo arrivo probabilmente aderirà al gruppo Misto.