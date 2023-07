Più sicurezza sul litorale di Cagliari. Anche questa estate la Questura ha messo in campo le pattuglie in acquascooter per controllare lo specchio d'acqua davanti alle spiagge. In servizio gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. "Il dispositivo - spiega la polizia - come già sperimento negli anni scorsi, è finalizzato alla prevenzione e repressione di illeciti in materia di nautica da diporto e sicurezza della balneazione".