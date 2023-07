Minatori Silius tenuti fuori da sito Assemini, scoppia protesta

"Ai lavoratori della miniera di Silius in servizio momentaneamente nella Laveria di Assemini è stato impedito l'ingresso a lavoro: è successo stamattina per input di Igea che ha contravvenuto alle disposizioni della Regione". Lo denunciano le segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil che chiedono "un intervento urgente e definitivo per risolvere una situazione che esaspera i lavoratori e rischia di provocare problemi di ordine pubblico".

"L'impegno preso nel corso della riunione in assessorato aveva portato alla fine dell'occupazione dei pozzi di Silius - osservano i sindacati - Quanto accaduto stamattina è inaccettabile". Il fatto arriva a distanza di 6 giorni dalla fine dell'occupazione dei due pozzi nella miniera di Genna Tres Montis da parte di un gruppo di lavoratori preoccupati per il proprio futuro occupazionale. Una clamorosa protesta dopo che non era stato pagato l'ultima mensilità e Igea aveva disposto il trasferimento di parte dei minatori a Lula. Solo dopo l'intervento della Regione si era arrivata a una soluzione. Oggi un nuovo colpo di scena, denunciato dai sindacati.