Allerta per nuova ondata di calore e alto rischio di incendi

Arriva l'anticlone africano e la Protezione civile regionale emette un avviso di allerta per una nuova ondata di calore in Sardegna. Da venerdì 7 a lunedì 10 luglio sono previsti temperature molto elevate, oltre i 37 gradi di media con punte di 42 dapprima sulla parte occidentale dell'Isola e da sabato 8 su tutte le zone interne. Da sabato, quindi, le minime potranno essere diffusamente intorno ai 28 gradi con punte superiori ai 30 su alcune aree della costa occidentale.

Il caldo rovente fa scattare anche l'allerta incendi. La Protezione civile prevede per venerdì in gran parte della Sardegna un rischio alto (codice arancione). Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e regionale.