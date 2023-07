Via l'incrocio a raso a Paulilatino, nuovo svincolo sulla 131

L'Anas ha concluso oggi le operazioni di consegna all'impresa esecutrice dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Paulilatino sulla strada statale 131 "Carlo Felice", in provincia di Oristano. I lavori riguarderanno l'eliminazione dell'intersezione a raso al km 120, mediante la realizzazione delle nuove rampe dello svincolo, di due rotatorie e della pavimentazione della viabilità di collegamento alla statale 131. Saranno, inoltre, eseguiti alcuni interventi sul sovrappasso in prossimità dello svincolo, che riguardano la nuova pavimentazione, l'istallazione delle nuove barriere di sicurezza e la segnaletica verticale e orizzontale.

Gli interventi sono stati affidati mediante un accordo quadro già attivo e avranno una durata di 410 giorni. L'investimento complessivo è pari a 10,4 milioni di euro.

La realizzazione del nuovo svincolo fa parte di un più ampio piano di Anas, società del polo infrastrutturale del gruppo Fs italiane, per l'eliminazione dei nodi critici della statale 131.