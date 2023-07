Un commissario e 9 agenti arrivano in Questura a Cagliari

Un commissario e nove agenti sono stati assegnati alla Questura di Cagliari. Il commissario, Vittorio Guarriello, rimarrà a Cagliari per dieci mesi e completerà così il percorso operativo con il tirocinio formativo.

Guarriello, originario della provincia di Caserta, 28 anni, ha frequentato la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli.

Vincitore del concorso per commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 111/o corso di formazione alla scuola superiore di Polizia di Roma, al termine del quale è stato assegnato alla Questura di Cagliari.

In questi giorni, sempre in Questura, prenderanno servizio 9 operatori del ruolo assistenti-agenti, trasferiti da altre sedi della penisola: saranno assegnati ai vari uffici presenti in provincia, mentre per tutto il periodo estivo sono stati aggregati ulteriori 9 dipendenti che saranno impiegati per l'implementazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nei mesi estivi.