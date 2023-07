Saldi: a Cagliari ogni giovedì negozi aperti sino alle 24

Via ai saldi estivi in Sardegna. E via anche a Cagliari all'edizione 2023 di Shopping sotto le stelle: il 6, 13, 20 e 27 luglio nelle vie Manno e Garibaldi e, novità 2023, nel corso Vittorio Emanuele II, i negozi restano aperti sino a mezzanotte.L'iniziativa è patrocinata dal Comune ed è realizzata dagli esercenti dello storico centro commerciale naturale cittadino, "Oltre alla possibilità di fare buoni acquisti - ha spiegato l'assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia - la manifestazione offre, anche ai tanti visitatori e turisti che trascorrono a Cagliari le vacanze, spettacoli, musica, intrattenimento e visite guidate".

Il 7 e 9 luglio la piazza Del Carmine ospiterà Notti colorate, il cartellone di spettacoli e animazione organizzato da Il crogiuolo. Un programma che si inserisce all'interno della manifestazione Shopping sotto le Stelle. "L'obiettivo - ha rimarcato Rita Atzeri, dell'associazione teatrale - è quello di rivitalizzare e valorizzare una spazio urbano multietnico, uno spazio urbano delle famiglie, uno spazio urbano dei bambini".

Dal 13 luglio sono inoltre disponibili visite guidate attraverso i quattro quartieri storici di Villanova, Stampace, Marina e Castello. "Probabilmente - ha annunciato Stefano Rolla, presidente dell'associazione Strada facendo che riunisce esercenti del Centro commerciale naturale di Cagliari - estenderemo la manifestazione anche al mese di agosto".