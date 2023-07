A Sassari poliziotti e vigili del fuoco donano il sangue

Al servizio dei cittadini, anche donando il sangue. Agenti della Questura di Sassari e vigili del fuoco oggi hanno dato l'esempio donando il sangue nell'autoemoteca messa a disposizione dall'Avis, in piazza d'Italia.

L'iniziativa è stata organizzata dall'associazione DonatoriNati della Polizia di Stato, che dopo avere fatto tappa nei giorni scorsi a Cagliari, ha replicato la campagna di donazione e sensibilizzazione oggi a Sassari, e ripeterà l'esperienza nei prossimi giorni a Oristano. "Vogliamo invitare tutti i cittadini a donare il sangue. Specialmente in estate, quando la richiesta di trasfusioni supera le donazioni, c'è forte necessita della solidarietà di tutti", spiega il presidente regionale Sardegna di DonatoriNati, Roberto Pietrosanti.

"Donare sangue è il nostro modo per esserci sempre e per cercare di dare il nostro contributo in un periodo dell'anno, l'estate in cui c'è carenza di sangue", aggiunge Claudio Saltari, presidente nazionale dell'associazione.

All'iniziativa ha partecipato anche il questore di Sassari, Claudio Sanfilippo.