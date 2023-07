Una giornata da carabiniere per i ragazzi con sindrome di Down

Una giornata da ricordare, non solo per un gruppo di ragazzi dell'associazione italiana persone Down provenienti da tutta la Gallura, ma anche per gli uomini dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Tempio Pausania che li hanno accolti, insieme con gli educatori, all'interno della caserma.

Hanno visitato la struttura, sono saliti sopra le gazzelle e potuto vedere e conoscere i dispositivi che sono presenti a bordo, si sono collegati con la centrale operativa, hanno simulato le operazioni per la raccolta delle impronte digitali e gli è stato mostrato come comportarsi in caso di ritrovamento di un ordigno esplosivo: i ragazzi per un'intera giornata hanno vestito i panni dei Carabinieri.

Un'esperienza che, anche a detta del comandante della compagnia che li ha accolti, ha arricchito per primi i suoi uomini e contribuito ad avvicinare la cittadinanza al lavoro dell'Arma. I ragazzi hanno donato ai Carabinieri della cioccolata "solidale" e il giornalino da loro redatto, insieme con le foto che ritraggono i diritti che è necessario tutelare.