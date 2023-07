Nuovi defibrillatori nelle scuole e nei chioschi del Poetto

Il Comune di Cagliari consegna 32 nuovi defibrillatori alle scuole e ai chioschi-bar del Poetto.Tre andranno all'Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu, sette all'Istituto Comprensivo 17 Circolo, sei all'Azuni, uno al Buccari, sei all'Istituto Comprensivo Santa Caterina e quattro all'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis. Cinque Dae saranno invece installati in riva al mare nei chioschi la Sella del diavolo, Nilo, Fico d'India, Emerson e Capolinea. Un servizio importante - ha detto il sindaco Paolo Truzzu in conferenza stampa - anche per visitatori e turisti.

"Gli attuali defibrillatori sono concepiti per guidare l'operatore con istruzioni vocali passo-passo, per il corretto posizionamento delle piastre e rilevano autonomamente la necessità o meno di erogare una scarica", ha aggiunto l'assessora allo Sport, Patrimonio e Tributi Fioremma Landucci.

Alla consegna dei primi dispositivi in Municipio erano presenti rappresentanti delle scuole e dei chioschi del Poetto. "Dotare le scuole di Dae - ha l'assessora dell'Istruzione Marina Adamo - è una iniziativa di responsabilità verso gli studenti e il personale scolastico".

Tutti i defibrillatori saranno posizionati, nei loro appositi armadietti da esterno, dagli operatori della Protezione civile del Comune. Inoltre saranno geolocalizzati con la possibilità di conoscere l'esatto posizionamento del Dae più vicino. I defibrillatori si aggiungono anche a quelli in dotazione al personale del servizio di salvamento a mare delle quattro postazioni del Poetto, e dei mezzi della Polizia locale.