L'Ateneo di Cagliari per 3 giorni capitale della sostenibilità

Cagliari e il suo ateneo protagonisti della 39/a edizione di Egos 2023, dal 6 all'8 luglio, con convegni, eventi, incontri e workshop tutti centrati sui temi della sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Per tre giorni l'Università ospiterà più di 2.500 ricercatori provenienti da oltre 60 paesi diversi e dalle più grandi business school del mondo in tre campus differenti: Economia (viale Fra Ignazio), Ingegneria (Via Marengo) e Magistero (via Is Mirrionis).

L'ateneo cagliaritano, che appartiene alla Rus-Rete delle università sostenibili, sostiene e sviluppa numerose attività sostenibili e di inclusione sociale. La tre giorni di eventi, ospitati nei tre campus universitari, saranno occasione di incontri e dibattiti su temi quali innovazione, inclusione, benessere green, nel rispetto dei valori culturali dei contesti in cui opera la comunità.

Gli eventi sociali che accompagneranno il convegno sono stati realizzati grazie al patrocinio del Comune di Cagliari. I convegnisti saranno accolti nei parchi e nei monumenti cittadini, per valorizzare il ruolo di Cagliari come città profondamente orientata al concetto di Good Life.