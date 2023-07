In Consiglio torna il sereno, in Aula con mozioni opposizione

Si distende il clima in Consiglio regionale e la maggioranza, dopo la scorsa settimana calda sulla sanità, cede alle richieste dell'opposizione: la prossima riunione dell'Assemblea, martedì 11 luglio alle 10, avrà come primo punto all'ordine del giorno le due mozioni del centrosinistra che chiedono la revoca della delibera sui quattro nuovi ospedali voluti dal presidente della Regione Christian Solinas.

In particolare quella presentata da Cesare Moriconi (Pd) e quella con primo firmatario Francesco Agus (Progressisti). La decisione è arrivata dopo le due riunioni di questo pomeriggio, prima tra i capigruppo di maggioranza e poi in plenaria con quelli dell'opposizione.

Il clima rasserenato in maggioranza è frutto del chiarimento dello scorso venerdì con il vertice di maggioranza che ha messo al momento alcuni punti fermi sulla sanità e sulla prosecuzione delle attività consiliari.

Immediatamente dopo la discussione e votazione delle mozioni, potrebbe anche arrivarne una terza di sintesi, l'Aula proseguirà con l'esame del Collegato alla Manovra finanziaria 2023-2025, su cui la conferenza dei capigruppo ha fissato la scadenza della presentazione degli emendamenti al termine della discussione generale.