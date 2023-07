Gian Battista Monne nuovo direttore regionale di Confagricoltura

Cambio ai vertici di Confagricoltura Sardegna: Gian Battista Monne, 48 anni originario di Galtellì, prende il posto di Maurizio Onorato come direttore regionale dell'organizzazione di categoria. Il curriculum vitae di Monne è tutto incentrato nel campo agricolo, prima nel settore privato da libero professionista e negli ultimi 23 anni nella pubblica amministrazione regionale. Da funzionario proveniente dall'assessorato dell'Agricoltura e Riforma-Agropastorale ha collaborato in staff con diversi assessori contribuendo alla gestione delle più importanti tematiche affrontate nell'ultimo decennio. Il passaggio di consegne si è reso necessario per i raggiunti limiti di età di Onorato.

"Costituisce per me motivo di onore l'incarico di direttore di Confagricoltura Sardegna. Nella mia attività all'interno dell'assessorato dell'Agricoltura ho sempre conservato l'entusiasmo e la passione per il comparto agricolo, maturati sin da bambino in ambito familiare e approfonditi poi nel percorso formativo e lavorativo - ha detto Monne - Con lo stesso spirito intendo affrontare questa esperienza all'interno dell'organizzazione e con atteggiamento proattivo, nei rapporti con le istituzioni ai diversi livelli e le altre organizzazioni professionali, contribuire alla crescita economica e sociale del sistema delle imprese e dei contesti entro cui operano".

"Ben 35 anni alla direzione di Confagricoltura Sardegna sono stati un'esperienza professionale e umana a cui ho dedicato energie e vere passioni - osserva l'uscente Onorato - Un pezzo importante della mia vita dove ho avuto la fortuna di conoscere migliaia di persone con le loro storie di lavoro e impegno quotidiano che mi hanno permesso di crescere e di capire sempre meglio le tante problematiche, vecchie e nuove, che il comparto agricolo deve affrontare".