Fondi contro la siccità nel bacino del Lerno

(ANSA) - OZIERI, 04 LUG - Saranno i fondi del Pnrr a risolvere i problemi di capienza della diga del Lerno e della rete idrica colabrodo nel nord Sardegna.

Le soluzioni sono state prospettate a Ozieri in un incontro organizzato dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per discutere dell'emergenza idrica nella Piana di Chilivani, al quale hanno partecipato gli assessori regionali Valeria Satta (Agricoltura), Pierluigi Saiu (Lavori pubblici) e Marco Porcu (Difesa dell'ambiente).

La diga ha una capienza potenziale di 70 milioni di metri cubi di acqua, ma per questioni di sicurezza la capacità autorizzata è la metà, 35 milioni di metri cubi. Sono necessari lavori di manutenzione e adeguamento. Non sta meglio la rete di distribuzione, che perde circa il 40% dell'acqua che passa nelle condotte.

I tre assessori regionali hanno assicurato il massimo impegno della Regione per risolvere questi problemi che influiscono sulle produzioni e sulla sopravvivenza delle aziende agricole della Piana di Chilivani.

Per quanto riguarda la diga, l'assessore Saiu ha precisato che "L'intervento infrastrutturale sull'invaso consentirà, entro la fine dell'anno venturo di riportare la capacità complessiva ai livelli massimi consentiti. La risposta più importante per il territorio è per le aziende che insistono nella zona".

L'impegno della Regione è stato accolto con favore dal Consorzio di bonifica: "Il fatto che tre esponenti della giunta regionale abbiano assicurato un lavoro collegiale, è un segnale importante della vicinanza delle istituzioni e della volontà di intervenire quanto prima. Allo stesso modo si affronterà il problema delle perdite nella rete di distribuzione accedendo ai fondi del Pnrr ma anche, importantissimo, si lavorerà per progettare sistemi di recupero delle acque reflue e il loro riutilizzo in agricoltura", ha commentato il direttore del Consorzio Giosuè Brundu. (ANSA).