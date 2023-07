Verso nascita Consulta giovanile sarda, via al censimento

(ANSA) - CAGLIARI, 03 LUG - È in dirittura di arrivo il percorso verso la nascita della Consulta regionale Giovani in Sardegna che riunisca tutti gli organismi giovanili isolani facendoli confluire in un unico ente. La prima pietra è la costituzione di un coordinamento temporaneo, che scadrà tra un anno, e il lancio del censimento finalizzato ad avere i dati e tracciare un quadro di tutte le consulte create dai comuni.

Un percorso nato oltre dieci anni fa con la creazione della rete Tessiu, che riunisce 160 consulte di tutte le province, per dialogare con la Regione e avere voce all'interno delle politiche giovanili. "Il primo passaggio è dotarsi di una struttura giuridica e amministrativa che possa rispondere alle principale esigenze di costituzione della Rete - spiega Umberto Guiso, presidente delle Consulte del nuorese -, una volta compiuti i primi passaggi sarà necessario estendere il confronto e il coinvolgimento a tutte le consulte presenti nella rete, creando gruppi territoriali e stimolando la nascita di nuove consulte nelle province".

Il momento è favorevole, secondo i responsabili, anche in vista della proposta di legge di riforma delle politiche giovanili attualmente in discussione in Consiglio regionale. "La Sardegna è ancora oggi una terra in cui le nuove generazioni scappano al ritmo del dopoguerra, in cui il tasso di invecchiamento si accresce inesorabilmente e in cui la voce degli under 35 non trova spazio di rappresentanza, né in assessorati, né tantomeno in commissioni su misura", sottolinea Gian Luca Atzori, alla guida della rete. (ANSA).