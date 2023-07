Ispettore Finanza salva bimbo da annegamento al Poetto

Bambino in difficoltà in acqua nella spiaggia del Poetto salvato da un ispettore della Guardia di Finanza del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari.

Le urla disperate di una donna hanno richiamato l'attenzione dei bagnanti: il figlio era riverso in acqua. L'ispettore, fuori servizio, al mare con la sua famiglia, ha portato il bambino nell'arenile veniva ha cominciato le manovre di primo soccorso riuscendo a far respirare nuovamente il bimbo.

Spaventato - ma sano e salvo - il bambino è ritornato tra le braccia della mamma. Per precauzione è stato comunque porterò in ospedale.

Dopo ulteriori controlli sanitari il bambino è stato dichiarato fuori pericolo e dimesso.