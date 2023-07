Incrocio pericoloso sulla Sassari-Ittiri, sit in dei sindaci

"Chiediamo con urgenza la messa in sicurezza della strada provinciale nell'interesse di tutto il territorio". È la richiesta che sei sindaci del Sassarese hanno rivolto questa mattina alla Provincia con un sit in organizzato in uno dei punti più pericolosi della provinciale 15 che collega Sassari con Ittiri: l'incrocio a raso con la provinciale 3, che porta a Tissi.

Qui i primi cittadini di Tissi, Gian Maria Budroni, di Ossi, Pasqualino Lubinu, di Usini, Antonio Brundu, di Uri, Matteo Dettori, di Ittiri, Antonio Sau e di Putifigari, Giacomo Contini, si sono incontrati con l'amministratore della Provincia, Pietro Fois.

"Un sopralluogo congiunto è un momento significativo per condividere le problematiche, le criticità e i pericoli che ogni giorno corrono i nostri concittadini pendolari, studenti, lavoratori e tutti gli automobilisti. Si tratta di lavori fondamentali per la messa in sicurezza dell'incrocio che devono assolutamente essere svolti", sottolinea il sindaco di Tissi.

"Sulla provinciale 15 - spiega il primo cittadino - si verificano perennemente incidenti, specialmente al bivio per Tissi. Coinvolgeremo anche la Regione affinché si intervenga in maniera tempestiva e risolutiva. Vogliamo che anche la Regione abbia contezza della pericolosità del tratto, in modo da potersi attivare per stanziare le risorse necessarie alla risoluzione delle criticità, mettendo in sicurezza la strada".