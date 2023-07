Ad Arzachena 60 giovani filmmaker per il campus Cinemadamare

Il più grande campus internazionale di giovani filmmaker, Cinemadamare, farà tappa per una settimana, fino all'8 luglio, ad Arzachena. Sessanta giovani autori tra i 15 e i 30 anni, provenienti da quaranta paesi diversi, saranno impegnati a girare i loro shortfilm su tutto il territorio arzachenese, dal centro storico alla Costa Smeralda, passando per i paesaggi naturali che caratterizzano questo angolo di Gallura.

Il campus, giunto alla sua 21/a edizione - ogni anno per tre mesi lungo tutta l'Italia con finale a settembre in Francia sulla Costa Azzurra - arriva per la prima volta in Sardegna. Il suo obiettivo è la promozione del territorio attraverso le opere cinematografiche e audiovisive firmate dai filmmaker che in queste ore sono già al lavoro per scrivere le sceneggiature. Nella serata conclusiva verranno proiettati tutti gli shortfilm.

"Il format di Cinemadamare è un ottimo veicolo di promozione della cultura cinematografica e, al tempo stesso, uno strumento per la valorizzazione dell'immagine del territorio verso nuovi target di visitatori - sottolinea Valentina Geromino, delegata alla Cultura del comune - L'attenzione ai giovani e alla loro formazione resta uno dei focus principali".

Il programma del campus prevede anche dei workshop gratuiti tenuti da tutor esperti, aperti a tutti quelli che vogliono apprendere le tecniche e i principi della cinematografia e dell'audiovisivo. La settimana di Cinemadamare sarà poi caratterizzata da un esperimento: i giovani autori lanciano una sfida ai programmi di Intelligenza Artificiale. Da uno stesso soggetto verranno tratte due sceneggiature, una elaborata dall'A.I. e l'altra scritta dal gruppo di sceneggiatori che poi verranno trasformate in due short film. Durante la proiezione finale ci sarà il confronto tra le due versioni, con la scelta del migliore. Il risultato di questo esperimento di competizione tra uomo e macchina, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma.