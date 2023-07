Incidente con scooter nel Cagliaritano, muore un minorenne

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Incidente mortale in viale Leonardo Da Vinci all'ingresso di Quartu: un minorenne, che viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico, ha perso la vita in seguito alle ferite riportate dopo la caduta dal mezzo. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia: lo scooter sarebbe finito fuori strada senza il coinvolgimento di altri veicoli.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Polizia Stradale. L'altro giovanissimo in sella al motorino, secondo quanto si apprende, avrebbe riportato solo qualche contusione e non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).